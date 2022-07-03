تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى 2024

2022/07/03 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، باتريس موتسيبي، الأحد، أن الاتحاد قرر تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم ستة أشهر وحتى كانون الثاني 2024.وأعلن موتسيبي أيضا إطلاق مسابقة دوري السوبر الإفريقي في الموسم المقبل، وستكون البداية في العاشر من آب.وجاء القراران خلال اجتماع «كاف» في المغرب، ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل […]

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