الصحة تعلن الموقف الوبائي لوباء كورونا

2022/07/03 | 17:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 2364 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 986 حالة للشفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 6854 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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