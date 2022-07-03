قول على قول جبران خليل جبران: إن أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل من أحلام الذين ينامون على الأرض! - آصف ملحم

2022/07/03 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آصف_ملحم حاولت مراراً وتكراراً أن أفهم الغاية من مقولة جبران هذه، إلا أن محاولاتي تكللت بالفشل!لذلك سأحاول صياغة الأفكار المتعلقة بهذه المقولة على شكل أسئلة وأجوبة:هل يعزي جبران الفقراء بذلك، قائلاً لهم: إن أحلامكم لا تختلف عن أحلام الأغنياء؟لأن السعادة المتأتية بعد حلم لذيذ هي نفسها عند الفئتين!ولكن ما الفائدة من هذه السعادة التي لا نعيشها حقيقةً، ولا نشعر بها إلا في الأحلام؟فهل السعاد ......





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