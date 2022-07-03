ضربة قوية لـ(تسلا).. سحب عشرات آلاف السيارات بسبب (عيب برمجي)

2022/07/03 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ضربة قوية تعرضت لها شركة تسلا، بعد كشف عيب غريب في السيارة داخل ألمانيا، سيؤدي إلى سحب 59 ألف سيارة من الأسواق العالمية.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، أنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي واي و3، بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية، مما يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.

وقالت الهيئة التنظيمية كيه.بي.إيه على موقعها على الإنترنت إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة إي-كول التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

ويضيف الخلل البرمجي المزيد من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك، بعد أن قالت الشركة السبت إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 بالمئة عن الربع السابق، حيث أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وقال ماسك الشهر الماضي إن مصانع تسلا الجديدة في تكساس وبرلين "تخسر مليارات الدولارات" في الوقت الذي تواجه فيه الصعاب لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل الموانئ الصينية.

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