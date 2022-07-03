البحرين تقدّم دعمها للعراق لإقامة خليجي 25 في البصرة

2022/07/03 | 17:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قدّم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، التهنئة للعراق بعد الإعلان الرسمي عن منح مدينة البصرة شرف استضافة خليجي 25، الذي سيقام مطلع العام المقبل.

وأبدَى بن خليفة، في اتصاله الهاتفي مع نظيره رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تقديمَ جميع أشكال الدعم اللوجستي للاتحاد، بهدف إنجاح إقامة البُطولة وتنظيمها بالشكل الذي يجعلها مكتملةً من النواحي كافة.

من جانبه قدّم درجال، شكرهُ لمبادرة الاتحاد البحريني لما تُشكل من وقعٍ إيجابي، يزيدُ من الأواصر المُشتركة ويضاعف اللُحمة بين أبناء دول الخليج العربي.

وأضاف “مواقف الاتحاد البحريني، وقبلها موقفي الاتحادين الإماراتي والقطري، أكدت أن الجميع مُهتمٌ بأن تكون بطولةُ خليجي البصرة مميزةً وهو ما نتمناه أن يكون”.

يذكر أن اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، قد أعلن مؤخراً وبشكل رسمي إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من البطولة لمدينة البصرة العراقية، وسط ترحيب كبير من الاتحادات الخليجية لإقامة البطولة للمرة الثانية في العراق.

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