2022/07/03 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..وزارة الكهرباء تصدر إعماماً الى الشركات بشأن تثبيت العقود على الملاك

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