''انطاني بس شوربة''.. وثائق توضح ما استلمته ''جاسمية'' من الكاظمي (فيديو)

2022/07/03 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اثارت قصة العجوز جاسمية محمد جنام الرأي العام بين مصدق لرويتها التي ادعت عدم استلامها اي مبالغ بعد لقاء جمعها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبين الرويات الرسمية التي كشفت عن وصولات لاستلام جاسمية نحو سبعة ملايين دينار و500 الف دينار .

وتشكو جاسمية بحسب لقاء تلفزيوني استلامها جدر شوربة العدس من تمكين المرأة في مجلس الوزراء ما اثار حفيظة المواطنين الذين دعوا الى كشف الحقيقة .

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