الجائحة تعود بقوة.. العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بالإصابات

2022/07/03 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 986 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أنه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 6854".

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