الاعرجي يقدم جملة من الحلول لمعالجة المشكلات التي تواجه عمل التصاريح الامنية

2022/07/03 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افتتح مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، دورة لمديري التصاريح الأمنية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة،أقامتها مستشارية الأمن القومي / مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية.وأفتتح الأعرجي، بحسب بيان مكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “أعمال الدورة بكلمة قدم خلالها الشكر للجهود المبذولة من قبل المكتب الوطني للتصاريح الأمنية في دعم وإسناد عمل مكاتب […]

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