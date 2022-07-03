العراق يتصدر المرتبة الاولى باكثر الدول استيرادا من الاردن

2022/07/03 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: جاء العراق بالمرتبة الاولى كاكثر الدول استيرادا من الاردن، وبينما بلغت قيمة استيراداته نحو...

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