المالكي يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس

2022/07/03 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى العراق استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق السيد ايريك شوفاليه .وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، فضلا عن بحث الوضع الإقليمي والدولي، والحوارات الجارية بين القوى السياسية […]

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