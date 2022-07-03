“من دون وفيات” الصحة تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا

2022/07/03 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

سجلت وزارة الصحة 2364 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الأحد 3 تموز 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها لم تسجل أية حالة وفاة اليوم، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 986 حالة.

وأضافت، أن عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 6854.

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