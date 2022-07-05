جريمة تهز الأردن.. أب يقتل طفلتيه ضربا بالعصا ويدفنهما قرب منزله

2022/07/05 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / استيقظ الأردنيون صباح اليوم الثلاثاء، على جريمة قتل بشعة ارتكبها رجل أردني بعد أن أقدم على قتل طفلتيه ضرباً بعصا ودفنهمها بمحيط المنزل.وتتلخص تفاصيل القصة “عندما ذهبت سيدة تحمل جنسية دولة عربية إلى الأمن العام الأردني، وأخبرتهم بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة […]

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أب يقتل طفلتيه ضربا بالعصا ويدفنهما قرب منزله أولاً على ايرث نيوز.

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