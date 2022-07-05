من صلاح إلى النني وتريزيجيه.. ماذا قال نجم ليفربول السابق عن المحترفين المصريين؟

2022/07/05 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون بارنز، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، إن النجم المصري محمد صلاح اتّخذ القرار الصحيح عبر تجديد عقده مع الريدز.

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