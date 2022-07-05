2022/07/05 | 19:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمر جاء في رسالة من الحكومة الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تطلب من الوكالة اليهودية إيقاف أعمالها في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تطلب من الوكالة اليهودية إيقاف أعمالها في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).