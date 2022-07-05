كربلاء تسجل تراجعاً كبيراً في الإصابات بحشرتي ذبابة الخوخ والفاكهة

2022/07/05 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – عباس الرحيميأعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاض كبير في الإصابة بحشرتي ذبابة الخوخ والفاكهة في بساتين المحافظة للموسم الزراعي 2022.وقال مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "سجلنا انخفاضاً في الإصابة بحشرتي ذبابة الفاكهة والخوخ في بساتين المحافظة نتيجة تطبيق حملة مكافحتهما في توقيتات مناسبة حسب توجيهات دائرة وقاية المزروعات".وأضاف، أن "تنفيذ الحملة بدء قبل موعد ظهور الثمار ومازالت مستمرة المتابعة من منتسبي قسم ووحدات الوقاية في مديرية زراعة كربلاء". وعن مجريات الحملة أوضح أن "ملاكاتنا في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية بدأت منذ بداية شهر آذار الماضي بتنفيذ حملة مجانية لمكافحة ذباب فاكهة البحر الأبيض المتوسط والخوخ والياسمين البيضاء على أشجار الحمضيات والفاكهة باستخدام مصائد (فرمونية) ومصائد (تفري) لجذب الحشرات وقتلها إضافة إلى مبيدات من مناشئ معتمدة لدى وزارة الزراعة وهي من الانواع الحديثة في المكافحة الصديقة للبيئة كما استهدفت المكافحة الحشرات في بداية ظهورها لخفض اعدادها ووقاية ثمار الفاكهة من الإصابة". ودعا الجنابي الفلاحين وأصحاب البساتين الى "التعاون مع منتسبي قسم وحدات الوقاية من خلال تطبيق التعليمات والتوصيات العلمية ، والاهتمام بالعمليات الزراعية وجمع الثمار المصابة والمتساقطة والتخلص منها باعتبارها مصدراً للإصابة ، وكذلك إدامة المصائد الحشرية باستمرار للحصول على نتائج أفضل".

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