روسيا تنفذ تهديدها.. والبرلمان يبحث إلغاء معاهدة حدودية مع النرويج

2022/07/05 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب رئيس مجلس النواب الروسي، الثلاثاء، من لجنة برلمانية، النظر في إلغاء معاهدة ترسي الحدود البحرية للبلاد مع النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي.

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