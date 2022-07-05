بعد العيد.. استئناف الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد حول الرئاسة

2022/07/05 | 19:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود حوارت واتفاقات جديدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال السورجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي سيبدأن بأجراء إجتماعات ومناقشات مكثفة بعد عطلة عيد الاضحى […]

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