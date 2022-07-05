القبض على لص أجنبي سرق 95 هاتفا في كربلاء

2022/07/05 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، القبض على لص من جنسية أجنبية لقيامه بسرقة أكثر من 90 موبايل.وقال بيان للمديرية ورد لإيرث نيوز، إن “قسم مكافحة الإجرام وأثناء تجوال إحدى المفارز الليلية في منطقة حي الحسين (ع ) لاحق شخص كونه يجلب الشك لوجوده في وقت متأخر من الليل وبحوزته حقيبة […]

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