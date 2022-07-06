بطل إيطاليا يضم ديفوك أوريغي.. ما هي أبرز أرقام مهاجم منتخب بلجيكا؟

2022/07/05 | 23:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي على عقد انضمامه لنادي إسي ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.

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