كنتاكي يلحق ماكدونالدز ويغادر روسيا

2022/07/05 | 23:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستراتيجية جزء من إجراءات الشركة لتعليق عمليات جميع المطاعم المملوكة لها في روسيا.

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