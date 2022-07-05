2022/07/05 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، عن استياء بلاده من المفاوضات النووية مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين ينتشرون منها إجابة على سؤال واحد.

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