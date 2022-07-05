اطلاق تحذير لمستخدمي أجهزة اندرويد بشأن برنامج “جوكر”

2022/07/05 | 23:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أرسل تحذير عاجل لمستخدمي “أندرويد” في جميع أنحاء العالم، من قبل فريق “مايكروسوفت”، وتجاهل ذلك قد يكون مكلفا.وجاء التحذير الجديد مباشرة من الفريق في قسم 365 Defender Research التابع لشركة “مايكروسوفت”، والذي قال إنهم اكتشفوا عودة ظهور التهديدات السيئة التي تسمى البرامج الضارة للاحتيال.وتتمتع هذه الأخطاء بالقدرة على تسجيل المستخدمين المطمئنين […]

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