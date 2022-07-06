2022/07/06 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان عبد الله يبحث مع وزير التجارة إجراءات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاخوان عبد الله يبحث مع وزير التجارة إجراءات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاخوان عبد الله يبحث مع وزير التجارة إجراءات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).