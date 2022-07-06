الكاظمي يعلن قرب انعقاد اللجنة الوزارية العراقية - الإيطالية المشتركة في بغداد

2022/07/06 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، خلال لقاءه السفير الإيطالي قرب انعقاد اللجنة الوزارية العراقية - الإيطالية المشتركة في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات تنميتها المختلفة، فضلاً عن البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا في مسار آليات مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني، والاقتصادي، والثقافي".

وأشار البيان الى ان "رئيس مجلس الوزراء رحب بالرغبة الإيطالية في تعزيز سبل الشراكة بين البلدين"، لافتا الى "قرب انعقاد اللجنة الوزارية العراقية الإيطالية المشتركة في بغداد، الذي يؤكد رغبة البلدين في توثيق التعاون والتبادل المشترك، وتنسيق المواقف بينهما".

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