الإعلان عن خطوبة ابنة العاهل الأردني من شاب يوناني الأصل

2022/07/06 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منشور على حسابه الرسمي على تويتر، قدم الديوان الملكي الهاشمي التهنئة لـ"صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميره إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ألكساندر ترميوتس".

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