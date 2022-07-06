الإعلام الأمني تكشف اجراءات وملامح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك

2022/07/06 | 17:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشفت خلية الإعلام الأمني، إجراءاتها المتعلقـة بالخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحـى المبارك في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)” سنحدد ملامح واجراءات الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحـى المبارك خلال هذين اليومين”.

واضاف معن “إتسمت الخطط الأمنية على مدار الفترة الاخيرة بالمرونة والسلاسة دائما، ولم تتضمـن قطوعات واغلاق للشوارع، إلا في حال كانت هناك ضرورة معينة، مع وجود ممرات مفتوحة للمواطنين في الأماكن العامة”، مشيرا الى أنه “تم التركيز على حفظ الامن والاستقرار في محيطات الأسواق والمجمعات التجارية” مؤكدا على “الاعتماد الدائم على عناصر الجهد الاستخباري والامن غير المنظور”، وبيّن أنه “التركيز يتم على الدوائر والجهات المختصة في تنفيذ مثل هذه الخطط، منها الشرطة المجتمعية وقسم مكافحة الشائعات وغيرها”.

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