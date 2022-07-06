التجارة تعلن تأمين مفردات البطاقة التموينية للأشهر الستة المقبلة

2022/07/06 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، تأمين مفردات البطاقة التموينية للأشهر الستة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان، إنه "زار وزارة التجارة ضمن جولاته الميدانية وحرصه على متابعة عمل المؤسسات وأداء الوزارات الخدمية المعنية بشؤون المواطنين وحياتهم اليومية وكان في استقباله وزير التجارة علاء أحمد الجبوري والكادر المتقدم في الوزارة".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سير أعمال الوزارة والجهود المبذولة من قبل الدوائر والشركات المرتبطة بها، ومناقشة آليات المحافظة على مستويات الأمن الغذائي، فضلاً عن أهمية المحافظة على حالة الاستقرار لأسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، وإجراءات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد عبد الله وفقا للبيان، أهمية استمرار جهود الوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط مباشرة بالاستقرار، وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، والتمويل المالي لصرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في جميع محافظات العراق، فيما دعا إلى استمرار التعاون بين وزارة التجارة وإقليم كردستان لتأمين المواد الغذائية وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لمخيمات النازحين المتواجدين داخل الاقليم.

وتابع البيان أن "وزير التجارة أعرب عن سعادته لزيارة نائب رئيس المجلس وحرصه الدائم على متابعة أعمال وجهود الوزارات الخدمية، وأوضح أن العمل متواصل في جميع الدوائر والشركات التابعة للوزارة، سيما بعد إقرار مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مبيناً أن "الوزارة استطاعت تأمين الحصة الغذائية ومفردات البطاقة التموينية مع السلات الغذائية للأشهر الستة القادمة، وتأمين ما يلزم لأي ظرف طارئ على مستوى البلاد".

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