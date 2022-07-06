تخصيص 20 مليار دينار لتحسين شبكة الطرق غرب الانبار

2022/07/06 | 17:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير بلدية جبة قطري العبيدي، الاربعاء، تخصيص نحو 20 مليار دينار لتحسين شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية وانشاء طرق جديدة في المناطق الغربية.وقال العبيدي في تصريح لوكالة المعلومة/ ان “وزارة التخطيط وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية خصصت نحو 20 مليار دينار لتحسين شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية في منطقة […]

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