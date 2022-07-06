ايران: تطوير حقل آزادكان النفطي المتشرك مع العراق سيخلق فرص عمل

2022/07/06 | 17:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي، الاربعاء 6 تموز 2022، بإن تطوير حقل آزادكان...

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