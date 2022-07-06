2022/07/06 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيز التعاون مع الدول النامية هو حجر الزاوية لسياسة الصين الخارجية الحديثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: نسعى لبناء نظام عالمي أكثر عدلا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: نسعى لبناء نظام عالمي أكثر عدلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).