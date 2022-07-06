خبراء صحة يحذرون من الإفراط بتناول مكملات فيتامين (D)

2022/07/06 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحذر عدد من خبراء الصحة من الإفراط بتناول مكملات فيتامين ( (Dاثر دخول أحد البريطانيين إلى المستشفى جراء تناوله جرعة زائدة منها.وأوضح الخبراء في دراسة نشرت، أمس الثلاثاء، أن "الرجل البريطاني تناول بشكل يومي أكثر من 20 مكملاً من دون وصفة طبية، بما في ذلك 50 ألف وحدة دولية (IU) من فيتامين «د»، 3 مرات في اليوم، وهي جرعة أعلى بمئات المرات من إرشادات الهيئات الصحية".من جانبه قال الدكتور الأمين الكوندي المشارك في الدراسة والذي عالج المريض إنه "على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، والتي يمكن للجسم امتصاصها بسهولة، يتم تخزين فيتامين (D)، وكذلك فيتامينات (A) و(K) في الكبد وخلايا الجسم الدهنية.ومن ثم، يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من الجرعة اليومية إلى زيادة مستويات السموم في الجسم".وأضاف، أن "المريض البريطاني كان يتناول جرعة يومية قدرها 150 ألف وحدة دولية من فيتامين «D »؛ أي 375 ضعف الكمية الموصى بها". ولفت، إلى أن "الرجل عولج بأدوية لخفض مستويات الكالسيوم في دمه، وبعد شهرين انخفضت مستويات الكالسيوم إلى مستوى شبه طبيعي لكنه ما زال بحاجة إلى متابعة دورية من قبل الأطباء للتأكد من أنه لن يتعرض لأي مخاطر صحية مرة أخرى".ووفقاً للأطباء فأنه وفي غضون شهر، بدأ الرجل يعاني من الغثيان وآلام في البطن والإسهال ونوبات متكررة من القيء، إلى جانب تقلصات في الساقين، وطنين في الأذنين، وعلى الرغم من توقف الرجل عن تناول المكملات بعد ذلك، لكن حالته لم تتحسن، وقد فقد (12.7 كلغم) من وزنه.وتتمثل المهمة الرئيسية لفيتامين «D » في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، كما يلعب دوراً في صحة المناعة ونشاط خلايا الدماغ وكيفية عمل العضلات، إلا أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم ويضعف العظام، ويخلق حصوات في الكلى.

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