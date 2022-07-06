العراق وإيطاليا يتباحثان في مسار آليات مكافحة الإرهاب

2022/07/06 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيطالي لدى العراق آليات مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني، والاقتصادي، والثقافي.وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير “استقبل اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي؛ إذ تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات تنميتها المختلفة، فضلاً عن البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا في مسار آليات مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني، والاقتصادي، والثقافي”.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء “بالرغبة الإيطالية في تعزيز سبل الشراكة بين البلدين، مشيراً إلى قرب انعقاد اللجنة الوزارية العراقية الإيطالية المشتركة في بغداد، الذي يؤكد رغبة البلدين في توثيق التعاون والتبادل المشترك، وتنسيق المواقف بينهما”.

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