النوارس يوضح حقيقة رحيل اللاعب “قوقية” عن النادي

2022/07/06 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشف نادي الزوراء الرياضي، حقيقة رحيل اللاعب حسن عبد الكريم “قوقية” عن الفريق.وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي يحيى محمد في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “حسن عبد الكريم وقع […]

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