2022/07/06 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مساراً علمياً وإجرائياً محكوماً بالسياقات القانونية والعلمية بشأن الدراسة خارج العراق والتعامل مع الشهادات الجامعية الوافدة.وذكرت الوزارة في تصريح تابعه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تصدر إجراءات جديدة بشأن الدراسة خارج العراق المركز الخبري الوطني.

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