"إعفاء من المنصب ولفت نظر" .. الصحة تعاقب أحد المسؤولين لديها (وثيقة)- عاجل

2022/07/06 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مسؤول قسم التفتيش في دائرة صحة النجف من منصبه فضلا عن توجيه عقوبة "لفت نظر" اليه بسبب مخالفات إدارية قام.

وقال إعلام الصحة عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إنه "تم اعفاء رئيس قسم التفتيش في دائرة صحة النجف (حسام مزار عزوز) من منصبه، كما تم توجيه عقوبة لفت نظر اليه نتيجة عدم اتباع أسلوب اداري صحيح بالابتعاد عن المشادات الكلامية واخبار مركز الشرطة رغم وجود عناصر حماية المنشآت مخصصة لحماية القطاع والذين من الممكن الاستعانة بهم".

وأضاف أن "المسؤول المعاقب قام بنشر نشاطات قسم التفتيش على الصفحة الشخصية من دون موافقات رسمية من الجهات المختصة (مدير عام الدائرة) وهذا مخالف للقانون".

وأوضح "كما قام مسؤول قسم التفتيش المعاقب، وفقا للوثيقة بمخالفة اعمام الوزارة ما تسبب بحصول فوضى في العمل وأثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمرضى".

أدناه نص الوثيقة:

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