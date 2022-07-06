2022/07/06 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغفي بداية الحرب العالمية الأولى، أجرى مسؤولون بريطانيون، بمن فيهم رئيس الوزراء المستقبلي ديفيد لويد جورج، الذي كان آنذاك وزيراً للخزانة وكان قريباً من الحركة الصهيونية، مناقشات مع ممثلي الصهاينة.



مهدت هذه المحادثات الأساس لموقف بريطانيا في اتفاقية سايكس بيكو، حيث ستتسلم بريطانيا بموجبه السيطرة على موانئ حيفا وعكا على البحر المتوسط ، إلى جانب الأردن وجنوب العراق حالياً.



تم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع إسرائيل المستمر على الأرض: 100 عام على سايكس بيكو (8) - محمود الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع إسرائيل المستمر على الأرض: 100 عام على سايكس بيكو (8) - محمود الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).