في رثاء تجربة إنسانية أكثر عدلا - عبدالله عطية شناوة

2022/07/06 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي كان ينظر الى المجتمعات الإسكندنافية باعتبارها المجتمعات الأكثر ازدهارا ونموا والأكثرا حتراما لحريات الأنسان وحقوقه السياسية والإجتماعية - الإقتصادية.



وكان النموذج السويدي يدرس في بعض الجامعات الأوربية باعتباره النموذج الأمثل لجمعه مزايا النظامين الرأسمالي والإشتراكي وابتعاده عن مساوئهما.



غير أن التجربة الإسكندنافية بدأت بالتعثر مع مطلع التسعينات، ومع بدء إنضمام بلدا ......





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