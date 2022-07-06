2022/07/06 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني اليوم الأربعاء، مخرجات لقائه بالأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.وقال المكتب الاعلامي لطالباني في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “التقى بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في العاصمة بغداد بالأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي”.وأضاف، أنه “وبحث اللقاء الجهود المتواصلة […]

ظهرت المقالة الحكومة والمستجدات الراهنة على طاولة طالباني والخزعلي..



هذا ما بحثاه بالتفاصيل أولاً على ايرث نيوز.

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