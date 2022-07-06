2022/07/06 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل الواحد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).