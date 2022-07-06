الإعلان عن خطوبة ابنة العاهل الأردني من شاب يوناني

2022/07/06 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان، إبنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، من جميل ألكسنادر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية.وفي منشور على حسابه الرسمي على تويتر، قدم الديوان الملكي الهاشمي التهنئة لـ”صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحبة […]

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