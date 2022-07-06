موانئ البصرة تعلن اخماد 28 حريقا نشب في البصرة خلال حزيران

2022/07/06 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ساهمت فرق اطفاء الشركة العامة لموانئ العراق، باخماد ( 28 ) حريقا نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر حزيران لعام 2022 .

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، في بيان إن "فرق اطفاء الموانئ مستمرة تنفيذ واجباتها على اكمل وجه لتلبية نداءات المواطنين وهي مجهزة بأحدث التقنيات ومعدات السلامة المهنية والعجلات الاختصاصية لمعالجة الحرائق".

وأضاف، أن "قسم السلامة والأطفاء ساهم باخماد ( 28 ) حريق نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر حزيران للعام الحالي بالإضافة إلى عمله اليومي في المرابطة أثناء شحن وتفريغ ناقلات المشتقات النفطية وتجهيز مادة البودرة الى عدد من الوحدات البحرية واجراء الممارسات الافتراضية لاخماد الحرائق وحملات التعفير والتعقيم لموانئ واقسام الشركة".





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