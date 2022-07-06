اخماد 28 حريقا نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال حزيران الماضي

2022/07/06 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ساهمت فرق اطفاء الشركة العامة لموانئ العراق، باخماد ( 28 ) حريقا نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر حزيران لعام 2022 .وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “فرق اطفاء الموانئ مستمرة تنفيذ واجباتها على اكمل وجه لتلبية نداءات المواطنين وهي مجهزة بأحدث التقنيات ومعدات السلامة المهنية […]

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