2022/07/06 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، الأربعاء 5 تموز 2022، مخرجات لقائه...

ظهرت المقالة طالباني خلال لقائه بالخزعلي يؤكد على أهمية إكمال تشكيل حكومة أولاً على المسلة.

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