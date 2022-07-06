2022/07/06 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن ندي الصناعة الرياضي، تجديد ثقته بالكادر التدريبي للفريق الاول بكرة القدم.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الادارية لنادي الصناعة وخلال اجتماعها الاستثنائي، قررت تجديد عقد مدرب الفريق صادق حنون وملاكه المساعد للموسم الثالث على التوالي”.وبين أن “تجديد عقد المدرب يأتي من اجل المحافظة على الاستقرار الفني للفريق ونتيجة للنجاح الذي […]

ظهرت المقالة نادي الصناعة يجدد الثقة بالكادر التدريبي لفريقه الكروي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الصناعة يجدد الثقة بالكادر التدريبي لفريقه الكروي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الصناعة يجدد الثقة بالكادر التدريبي لفريقه الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).