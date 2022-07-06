شاخوان عبدالله.. يؤكد أهمية تحقيق الأمن الغذائي وتأمين مفردات البطاقة التموينية للمواطنين

2022/07/06 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع وزير التجارة إجراءات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وضمان مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة وصرف مستحقات الفلاحين.

وأوضح بيان لمكتب عبدالله، ورد لخبر برس (واخ)، أن “الاخير زار مبنى وزارة التجارة وكان في إستقباله وزير التجارة علاء أحمد الجبوري والملاك المتقدم في الوزارة”.

وأضاف، البيان “جرى خلال اللقاء إستعراض سير أعمال الوزارة والجهود المبذولة من الدوائر والشركات المرتبطة بها، ومناقشة آليات المحافظة على مستويات الأمن الغذائي، فضلاً على أهمية المحافظة على حالة الإستقرار لأسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، وإجراءات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وأكد نائب رئيس المجلس، بحسب البيان “على أهمية إستمرار جهود الوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط مباشرة بالإستقرار، وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، والتمويل المالي لصرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في جميع محافظات العراق”، داعيا عبدالله إلى “إستمرار التعاون بين وزارة التجارة وأقليم كردستان لتأمين المواد الغذائية وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لمخيمات النازحين الموجودين داخل الأقليم”.

من جانبه، أوضح وزير التجارة، بأن “العمل متواصل في جميع الدوائر والشركات التابعة للوزارة، سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وأستطاعت الوزارة تأمين الحصة الغذائية ومفردات البطاقة التموينية مع السلات الغذائية للأشهر الستة المقبلة، وتأمين ما يلزم لأي ظرف طارئ على مستوى البلاد”.

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