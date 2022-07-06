كربلاء تتخذ قرارات جديدة بشأن

2022/07/06 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت محافظة كربلاء المقدسة،

الاربعاء، قرارات جديدة بشأن اجور

المولدات الاهلية لشهر تموز الجاري،

وذلك بعد القرارات الاخيرة التي انخذها

مجلس الوزراء.

وقال قائممقام مركز كربلاء حسين

المنگوشي، في بيان ت

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