تقرير حقوقي يتهم تركيا بمساعدة داعش في إبادة الايزيديين

2022/07/06 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبارا من أبريل 2014، غض المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين.

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