الأنبار تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة الحمى النزفية وتتوعد بعقوبات رادعة

2022/07/06 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار - واع - احمد الدليميأعلنت محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات مشددة لمنع انتشار الحمى النزفية في المحافظة، فيما توعدت الجزارين المخالفين بعقوبات رادعة. وقال المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار، باسم الأنباري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء والحكومة المحلية في محافظة الأنبار، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمنع انتشار الحمى النزفية".وأضاف الأنباري، أن "دائرة البيطرة تشرف بشكل مباشر على الحيوانات التي تدخل إلى المدن وتخضع الى الفحص الطبي".وأشار إلى أن "الوحدات الادارية في عموم المحافظة أصدرت تعليمات بمنع الجزر العشوائي في المحلات، وحصره في المجازر الرسمية المنتشرة في الأقضية والنواحي، فضلاً عن متابعة حركة نقل المواشي بين أقضية المحافظة".وتابع: "كذلك انتشار مفارز ميدانية من دائرة الصحة والأجهزة الأمنية لمتابعة عمل الجزارين ومحاسبة المخالفين بعقوبات رادعة أن وجدت، من أجل خلو المحافظة من انتشار الحمى النزفية والحفاظ على سلامة المواطنين".

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