2022/07/06 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشف قيادي بارز في التيار الصدري، يوم الأربعاء، حقيقة تأجيل صلاة الجمعة الموحدة، التي دعا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر منتصف شهر تموز/ يوليو الجاري.وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي صدري يوضح بشأن تأجيل “صلاة الجمعة الموحدة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي صدري يوضح بشأن تأجيل “صلاة الجمعة الموحدة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي صدري يوضح بشأن تأجيل “صلاة الجمعة الموحدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).